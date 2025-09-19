Ad Aradeo torna la Festa de l’Unità tra dibattiti musica e comunità

ARADEO - Aradeo si prepara a vivere due giornate di confronto, cultura e festa con la nuova edizione della Festa de l’Unità, in programma il 20 e 21 settembre nel centro storico (Via SS. Annunziata Piazzetta Grassi). L’evento, organizzato dal circolo del Partito Democratico “Guido Blandini”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

