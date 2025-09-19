Ad Affari Tuoi la fortunata partita di Achille elimina i pacchi blu e vince 75mila euro | Ho pensato a mia figlia

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 19 settembre di Affari Tuoi ha giocato Achille dall'Emilia Romagna. La partita del concorrente è stata guidata dalla fortuna fino all'ultimo: dopo un cambio iniziale e un finale con soli pacchi rossi, ha vinto 75mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

