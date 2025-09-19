Ad Affari Tuoi la fortunata partita di Achille elimina i pacchi blu e vince 75mila euro | Ho pensato a mia figlia

Nella puntata del 19 settembre di Affari Tuoi ha giocato Achille dall'Emilia Romagna. La partita del concorrente è stata guidata dalla fortuna fino all'ultimo: dopo un cambio iniziale e un finale con soli pacchi rossi, ha vinto 75mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

Il conduttore di “Affari tuoi”, dopo il caso ancora aperto dei video intimi rubati, si trova a gestire il primo screzio interno alla coppia. Nel bel mezzo di una battaglia di ascolti Vai su Facebook

Durante la puntata di Affari tuoi del 17 settembre irrompe in studio il vecchio jingle de La ruota della fortuna, e ne avevamo bisogno - X Vai su X

Affari Tuoi, la fortuna gioca in sfavore del Piemonte: la pacchista di Chieri torna a casa a mani vuote; Affari Tuoi, De Martino spaventato dal 'Veggente' e Federico fa l'impresa in extremis. Ovazione social: Gennarino porta fortuna; Ad Affari Tuoi Federico si salva dalla profezia del Lazio, la partita ribaltata all’ultimo scatto.

Ad Affari Tuoi la fortunata partita di Achille, elimina i pacchi blu e vince 75mila euro: “Ho pensato a mia figlia” - La partita del concorrente è stata guidata dalla fortuna fino all’ultimo: dopo un cambio iniziale e un finale con ... Lo riporta fanpage.it

Affari Tuoi, finisce male per Ilaria: la concorrente bacia Stefano De Martino - Ignora l'avvertimento del pacchista e perde tutto: l'avventura di Ilaria ad Affari Tuoi termina con una deludente Regione Fortunata e un bacio al conduttore ... Riporta ilsipontino.net