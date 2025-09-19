Ad Accadia si parla di ' Restanza' per ripensare il futuro dei Monti Dauni

Dal 22 al 28 settembre 2025, Accadia ospiterà la Summer School ‘La Restanza dei Monti Dauni’, un evento culturale promosso dall'associazione 'La Torre dell'Orologio' del presidente Salvatore Pece.  L'iniziativa, aperta a tutta la popolazione e alle istituzioni dei comuni dell'Unione dei Monti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

