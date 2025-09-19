Acqua un' emergenza da 190 milioni | i candidati regionali a confronto da Viva Servizi
Ancona – Un "buco" da 190 milioni di euro per ammodernare la rete idrica, combattere la dispersione e adeguarsi a normative europee sempre più stringenti. È l’allarme lanciato ieri mattina dai vertici di Viva Servizi, che hanno messo la gestione dell'acqua al centro del dibattito elettorale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
A Trabia concreta l'emergenza acqua. Al comunicato, qualche giorno fa, del sindaco Francesco Bondi che punta il dito sull'Amap relativa alla gestione idrica, evidenziando che già uno dei due pozzi comunali è ormai prosciugato, interviene il deputato regional Vai su Facebook
Acqua contaminata, l’emergenza PFAS in Italia. Milioni di italiani esposti a sostanze chimiche pericolose - Sembra un gesto semplice, quotidiano, ma per milioni di italiani potrebbe nascondere un pericolo invisibile: i PFAS. Da blitzquotidiano.it
Emergenza idrica, pressing sul Governo per la condotta del Liscione: "Fino a ora solo annunci infondati" - Audizione in Commissione speciale per fare il punto e avere risposte certe su cronoprogramma e cifre del progetto relativo all'opera idrica ... Scrive foggiatoday.it