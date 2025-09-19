Acqua non potabile all' aeroporto di Palermo | sospesi rifornimenti agli aerei disagi per bar e ristoranti
Cartelli in tutti i bagni, disagi per bar e ristoranti e divieto assoluto di rifornire gli aerei. È scattato così l'allarme all'aeroporto di Palermo dove l'acqua al momento risulta non potabile. A confermare a PalermoToday della contaminazione in corso e dei valori fuori norma è stata la stessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Acqua non potabile all'aeroporto di Palermo: sospesi rifornimenti agli aerei, disagi per bar e ristoranti; La proposta: Fontanelle gratuite d'acqua potabile all'aeroporto di Palermo; Sosta in autostrada verso l'aeroporto Falcone-Borsellino, la riunione con Federconsumatori per migliorare la sicurezza.
