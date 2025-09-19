Acqua non potabile all' aeroporto di Palermo | sospesi rifornimenti agli aerei disagi per bar e ristoranti

Palermotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cartelli in tutti i bagni, disagi per bar e ristoranti e divieto assoluto di rifornire gli aerei. È scattato così l'allarme all'aeroporto di Palermo dove l'acqua al momento risulta non potabile. A confermare a PalermoToday della contaminazione in corso e dei valori fuori norma è stata la stessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

