Acilia Sud–Dragona firmati i contratti per il nuovo sovrappasso pedonale

Cdn.ilfaroonline.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 settembre 2025 – Sono stati firmati da Astral i contratti per la realizzazione del sovrappasso pedonale di collegamento fra la nuova stazione di Acilia sud e Dragona. Il ponte pedonale, lungo di 45 ml. e largo 4,0 ml, scavalcherà la sottostante viabilità automobilistica (via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense) favorendo così l’accesso alla stazione ai cittadini provenienti da Dragona. L’accesso al sovrappasso lato Dragona sarà garantito da scale in acciaio a più rampe, con struttura indipendente e da un ascensore conforme alla normativa sulle barriere architettoniche. L’impalcato sarà realizzato in carpenteria metallica sorretto da sospensioni diffuse con schema a ventaglio, costituite da stralli, connessi all’impalcato in corrispondenza dei traversi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acilia - dragona

Metromare, apre la stazione di Acilia Sud-Dragona

Metromare, Rotondi (FdI): “Con l’apertura della stazione Acilia Sud-Dragona, mobilità finalmente rafforzata”

Roma-Lido, taglio del nastro per la nuova stazione di Acilia Sud – Dragona

acilia sud8211dragona firmati contrattiAcilia Sud–Dragona, firmati i contratti per il nuovo sovrappasso pedonale - Roma, 19 settembre 2025 – Sono stati firmati da Astral i contratti per la realizzazione del sovrappasso pedonale di collegamento fra la nuova stazione di Acilia sud e Dragona. Come scrive ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Acilia Sud8211dragona Firmati Contratti