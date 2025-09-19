Acilia Sud–Dragona firmati i contratti per il nuovo sovrappasso pedonale
Roma, 19 settembre 2025 – Sono stati firmati da Astral i contratti per la realizzazione del sovrappasso pedonale di collegamento fra la nuova stazione di Acilia sud e Dragona. Il ponte pedonale, lungo di 45 ml. e largo 4,0 ml, scavalcherà la sottostante viabilità automobilistica (via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense) favorendo così l’accesso alla stazione ai cittadini provenienti da Dragona. L’accesso al sovrappasso lato Dragona sarà garantito da scale in acciaio a più rampe, con struttura indipendente e da un ascensore conforme alla normativa sulle barriere architettoniche. L’impalcato sarà realizzato in carpenteria metallica sorretto da sospensioni diffuse con schema a ventaglio, costituite da stralli, connessi all’impalcato in corrispondenza dei traversi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: acilia - dragona
Metromare, apre la stazione di Acilia Sud-Dragona
Metromare, Rotondi (FdI): “Con l’apertura della stazione Acilia Sud-Dragona, mobilità finalmente rafforzata”
Roma-Lido, taglio del nastro per la nuova stazione di Acilia Sud – Dragona
Acilia Sud–Dragona, firmati i contratti per il nuovo sovrappasso pedonale https://ilfaroonline.it/2025/09/19/acilia-sud-dragona-firmati-i-contratti-per-il-nuovo-sovrappasso-pedonale/618335/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Sabato 20 ore 10 Assemblea Pendolari Roma Lido. Partecipate numerosi per essere informati e partecipare alle decisioni che riguardano la collettività. Stazione Acilia Sud Dragona. Vai su Facebook
Acilia Sud–Dragona, firmati i contratti per il nuovo sovrappasso pedonale - Roma, 19 settembre 2025 – Sono stati firmati da Astral i contratti per la realizzazione del sovrappasso pedonale di collegamento fra la nuova stazione di Acilia sud e Dragona. Come scrive ilfaroonline.it