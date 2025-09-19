Aci Catena al via il progetto Argento Vivo | gli anziani al fianco degli studenti per aumentare la sicurezza

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderà ufficialmente il via ad Aci Catena il progetto "Argento Vivo", iniziativa che coinvolgerà gli anziani del territorio nel servizio di presidio davanti agli istituti scolastici, con l’obiettivo di garantire ai giovani studenti catenoti la possibilità di raggiungere in sicurezza le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catena - progetto

Aci Catena, al via il progetto “Argento Vivo”: gli anziani al fianco degli studenti per aumentare la sicurezza; Progetto Rural Hub delle Aci sottoscritto ad Acireale; Rural Hub / I comuni del comprensorio acese progettano il loro futuro grazie al GAL Terre di Aci.

Aci Catena, al via il progetto “Argento Vivo”: gli anziani al fianco degli studenti per aumentare la sicurezza - L’obiettivo di garantire ai giovani studenti catenoti la possibilità di raggiungere in sicurezza le scuole, evitando rischi durante l'attraversamento ... Secondo cataniatoday.it

aci catena via progettoProgetto Rural Hub delle Aci sottoscritto ad Acireale - Il "Contratto di fiume e di costa" per contrastare il dissesto idrogeologico coinvolgerà 13 Comuni ... Segnala lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Aci Catena Via Progetto