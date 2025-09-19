Acetone e Tiktone dominano la funky house | 26 brani nella Top 100 Beatport
A pochi giorni dall’inizio dell’autunno la bussola della funky house punta dritta verso l’Italia: il fenomeno Acetone e la sorella TIKTONE continuano a macinare numeri record su Beatport, regalando alla scena internazionale una ventata di energia. Un risultato che fa parlare la scena funky house Sfogliando le classifiche di Beatport aggiornate al 18 settembre 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
ACETONE E TIKTONE FANNO BOOM SU BEATPORT - Continua il boom su Beatport per Acetone, label italiana in costante crescita insieme alla sua sub- Scrive lombardiapress.it