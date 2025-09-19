Acerbi svela | Si era parlato dell’interesse di quella big della Serie A ma quando arrivò la chiamata dell’Inter sapevo che era quella giusta Il tifoso interista pretende…
Acerbi svela: «Si era parlato dell’interesse di quella big della Serie A, ma quando arrivò la chiamata dell’Inter.». Le parole del difensore. Nel suo libro “Io, guerriero”, l’ex difensore della Lazio e attuale pilastro della difesa nerazzurra, Francesco Acerbi, rivela i retroscena del suo trasferimento all’ Inter. Il giocatore descrive come la chiamata dell’Inter fosse quella giusta, il club che aveva sempre ammirato e che ora gli dava l’opportunità di dimostrare il suo valore. Acerbi sottolinea che, pur avendo un’importante carriera alle spalle, il vero banco di prova è stato il suo approccio al nuovo spogliatoio: ogni sguardo pesava, e la pressione delle aspettative era forte. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: acerbi - svela
?#Acerbi da bridivi, svela cosa è successo a Monaco: “Qualche scoria addosso” https://interlive.it/2025/09/19/acerbi-da-brividi-svela-cosa-e-successo-a-monaco-qualche-scoria-addosso/… - X Vai su X
È IL MOMENTO, SLAYER! ? Ore 9:30 – la prevendita è APERTA! Solo 66 copie speciali del libro che svela la vera storia del creatore di DOOM. Link diretto: https://videogiochiperpassione.com › products › the-doom-guy-la-mia-vita-in-prima-persona-jon Vai su Facebook
Retroscena Acerbi: “Inter? Arrivo più duro del previsto, devi meritartelo ogni giorno”; Lady Acerbi svela la sua fede calcistica ai suoi followers; Biasin svela la confessione fatta dall'esterno sul gol di Acerbi in Inter-Barcellona: Mi ha guardato ed ecco cosa mi ha detto.
Acerbi: "Nessuno potrà togliermi l'orgoglio di aver fatto 2 finali di Champions in 3 anni" - Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, nella sua biografia intitolata "Io, Guerriero", ha parlato di molti aspetti relativi alla sua vita. tuttomercatoweb.com scrive
Acerbi: “Inter, il tifoso pretende. Non aspettavo altro! Col tempo hanno capito che io…” - Il difensore nerazzurro ritorna al momento in cui è arrivato a Milano e racconta la fiducia di Inzaghi e lo spogliatoio dell'Inter ... Lo riporta msn.com