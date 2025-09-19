Acerbi svela: «Si era parlato dell’interesse di quella big della Serie A, ma quando arrivò la chiamata dell’Inter.». Le parole del difensore. Nel suo libro “Io, guerriero”, l’ex difensore della Lazio e attuale pilastro della difesa nerazzurra, Francesco Acerbi, rivela i retroscena del suo trasferimento all’ Inter. Il giocatore descrive come la chiamata dell’Inter fosse quella giusta, il club che aveva sempre ammirato e che ora gli dava l’opportunità di dimostrare il suo valore. Acerbi sottolinea che, pur avendo un’importante carriera alle spalle, il vero banco di prova è stato il suo approccio al nuovo spogliatoio: ogni sguardo pesava, e la pressione delle aspettative era forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi svela: «Si era parlato dell’interesse di quella big della Serie A, ma quando arrivò la chiamata dell’Inter sapevo che era quella giusta. Il tifoso interista pretende…»