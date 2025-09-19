Acerbi racconta | Neanche il 5-0 mi toglierò l’orgoglio delle due finali in tre anni Vi racconto il gol al Barcellona

Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, sulla finale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione. I dettagli. Francesco Acerbi non è soltanto un difensore di livello internazionale. È un uomo che ha attraversato l’inferno, più volte, ed è sempre tornato in piedi, pronto a combattere. E lo racconta senza filtri nella sua autobiografia, “Io, guerriero”, edita da Rizzoli. Un titolo che è già una dichiarazione d’identità. Ma è nel capitolo dedicato alle “emozioni forti” che l’anima di Acerbi si scopre del tutto, portando il lettore dentro uno dei momenti più iconici della recente storia nerazzurra: il gol contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

