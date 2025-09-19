Acerbi racconta | Neanche il 5-0 mi toglierò l’orgoglio delle due finali in tre anni Vi racconto il gol al Barcellona
Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, sulla finale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione. I dettagli. Francesco Acerbi non è soltanto un difensore di livello internazionale. È un uomo che ha attraversato l’inferno, più volte, ed è sempre tornato in piedi, pronto a combattere. E lo racconta senza filtri nella sua autobiografia, “Io, guerriero”, edita da Rizzoli. Un titolo che è già una dichiarazione d’identità. Ma è nel capitolo dedicato alle “emozioni forti” che l’anima di Acerbi si scopre del tutto, portando il lettore dentro uno dei momenti più iconici della recente storia nerazzurra: il gol contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: acerbi - racconta
Floro Flores racconta la rissa sfiorata con Acerbi al Sassuolo: “L’avrei ammazzato in quel momento”
Acerbi si racconta nel suo libro. Svelati alcuni dettagli: «All’Inter non basta esserci, devi meritartelo ogni giorno»
Acerbi si racconta nel suo libro. Svelati alcuni dettagli: «All’Inter non basta esserci, devi meritartelo ogni giorno» - X Vai su X
Un gruppo di ragazzi, una sola ragazza, un anno che sembra eterno e invece passa in un soffio. “Un anno di scuola” racconta la fragilità dei diciott’anni: amori acerbi, esclusioni crudeli, momenti che si vivono una volta sola senza rendersene conto. https://ilb Vai su Facebook
Acerbi dal gol al Barcellona al ko col PSG: “Due finali in tre anni, un orgoglio che nessuno ci toglierà”; “Acerbi ha scelto l’Inter per riconciliarsi col padre morto”: il racconto dello psicologo…; Ti sfondo di botte: il video virale di Acerbi che risponde a un tifoso con la maglia del Paris Saint-Germain.
Acerbi: “Neanche il 5-0 mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. Anche perché so che…” - 0 mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. msn.com scrive
Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms» - L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà già decisiva per non lasciarci ... Lo riporta corriereadriatico.it