Acea porta un’onda blu alla Festa del Cinema di Roma

Un filo blu collega arte cinematografica e tutela delle risorse: la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma vede Acea protagonista di un programma che, tra rassegne, concorsi e installazioni, accende i riflettori sull'importanza dell'acqua e sulle buone pratiche di risparmio e riuso. La partnership tra Acea e la Festa del Cinema di Roma .

Realizzata ed attivata pochi giorni fa una nuova #casettadellacqua Acea a porta Metronia. La quarta nel Municipio Roma VII. Un progetto che tiene insieme servizi, beni comuni, sostenibilità. ? Un progetto diffuso in tanti comuni che l'amministrazione Capit

Abbiamo inaugurato una nuova Casa dell'Acqua a Porta Metronia, ampliando la rete cittadina di punti di erogazione gratuiti ed ecosostenibili. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l'Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnali

Acea, alla 46esima edizione del Meeting di Rimini il gruppo porta innovazione e cultura: i progetti di educazione idrica per i giovani - L'iniziativa fa parte del protocollo triennale firmato dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo e dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara Il Gruppo Acea ha preso parte alla ...