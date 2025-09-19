Accuse pesanti contro Stefano De Martino | Affari Tuoi è truccato? Scoperto l’inganno è polemica!

Affari Tuoi torna al centro del dibattito mediatico e stavolta non per una vincita record o per l’ironia del conduttore Stefano De Martino. A far discutere sono alcune presunte irregolarità nella messa in onda delle puntate, che stanno infiammando il web e i gruppi social dedicati al programma. I fan più attenti avrebbero notato una strana incongruenza nella sequenza dei pacchisti, sollevando il sospetto che l’ordine delle registrazioni possa essere stato modificato ad hoc, forse per favorire un buon traino televisivo in vista della prima serata. Una leggerezza tecnica o una manovra studiata nei dettagli? Il pubblico, intanto, si divide e le polemiche crescono. 🔗 Leggi su Donnapop.it

