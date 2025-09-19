Accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero 18enne patteggia | così evita il processo immediato
Il 18enne accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni che il 29 gennaio è stato trovato morto in un b&b a Perugia, ha chiesto il patteggiamento. Il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità, patteggiando due anni e mezzo di lavori socialmente utili. Cancellata l'udienza dell'8 ottobre, la prima del processo immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
