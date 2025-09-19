Accuratezza del film swiped | la vera storia della fondazione di bumble

la storia reale dietro il filmswiped” e il percorso di whitney wolfe herd. Il nuovo film interpretato da Lily James, Swiped, narra la vicenda ispiratrice di Whitney Wolfe Herd, imprenditrice di successo che ha trasformato la suo carriera nel settore tecnologico. La pellicola si concentra sulla sua evoluzione professionale, partendo dai primi anni presso Tinder fino a fondare Bumble, una piattaforma di incontri orientata all’inclusività e al ruolo femminile. Sebbene le recensioni siano miste, il film si impegna a mantenere un’aderenza significativa ai fatti reali. il rispetto dei fatti storici nella rappresentazione di bumble. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

