Milano, 18 set. (askanews) - Una firma che vale oltre 170 miliardi di euro e segna il futuro della Gran Bretagna in alcuni dei settori più strategici. Durante la visita di Stato Donald Trump, la seconda - inusuale - il presidente Usa e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno firmato l'accordo di cooperazione "Tech prosperity deal", o della prosperità tecnologica, che prevede grossi investimenti Usa nel Regno Unito nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dei computer quantistici e del nucleare. L'investimento maggiore è quella della società di private equity Blackstone, con circa 100 miliardi di euro, ma l'accordo ha visto in campo soprattutto le più grandi aziende tecnologiche Usa, con i leader delle big tech presenti alla cena di Stato al castello di Windsor con Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accordo fra Trump e Starmer da 170 mld di euro: big tech puntano su Gb

