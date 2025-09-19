Accolto il ricorso di una donna che aveva sacrificato la carriera per l' ex compagna È un passaggio importante per dare rilevanza giuridica alle relazioni omoaffettive verso una parificazione sostanziale con il matrimonio

L a fine di un’unione civile può essere equiparata a quella del matrimonio. La Cassazione avvicina i due istituti, riconoscendo il diritto all’assegno mensile per l’ex partner anche nel caso che i o le partner non siano sposati ma solo uniti civilmente. Coppie omogenitoriali, Gibelli: “Festeggiamo, ma è una vittoria parziale” X Leggi anche › Sentenza storica della Corte Costituzionale: «I figli di due mamme sono fin dalla nascita di entrambe» Assegno di mantenimento anche nelle unioni civili: la sentenza storica della Cassazione. Sul piano giuridico, l’unione civile non prevede la separazione: si passa direttamente allo scioglimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Accolto il ricorso di una donna che aveva sacrificato la carriera per l'ex compagna. È un passaggio importante per dare rilevanza giuridica alle relazioni omoaffettive, verso una parificazione sostanziale con il matrimonio

