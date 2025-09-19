Accolti dal Colonnello Mattioli i nove nuovi Marescialli dei carabinieri

Sono nove i Marescialli Allievi giunti a inizio settimana in Provincia di Frosinone per prendere parte al nuovo percorso di formazione previsto nel terzo e ultimo anno di frequenza della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.Questa mattina il Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it