Accessibilità e inclusione successo a Follonica per l’edizione 2025 di ‘Un mare senza barriere’

FOLLONICA – Domenica scorsa (14 settembre) si e? conclusa a Follonica l’edizione 2025 di Un Mare Senza Barriere  il progetto che ha reso possibile a persone con disabilita? di vivere un’esperienza autentica di snorkeling in mare aperto, direttamente dalla spiaggia pubblica, in totale sicurezza e gratuitamente. Realizzato dalla Societa? Nazionale Salvamento – Sezione di Follonica con il sostegno del Comune di Follonica, il progetto ha rappresentato per quasi due mesi un punto di riferimento per famiglie, residenti e turisti che hanno trovato in questa iniziativa un modello di accessibilita? e inclusione unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

