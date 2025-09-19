Calcinate si prepara ad accendere la fine dell’estate con “Accendi Settembre”, una serata speciale che animerà il centro storico con spettacoli, musica dal vivo, attrazioni per grandi e piccoli, street food e shopping sotto le stelle. Un vero e proprio festival diffuso, capace di coinvolgere le vie e le piazze del paese, offrendo momenti di divertimento, cultura e convivialità per tutta la comunità. “Con Accendi Settembre, in programma sabato 20 settembre, questa Amministrazione intende rilanciare il territorio attraverso eventi e manifestazioni capaci di coinvolgere cittadini di tutte le età, esaltando al tempo stesso le nostre attività commerciali, associative e la Parrocchia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Accendi Settembre, la Notte Bianca di Calcinate in programma per sabato 20 settembre