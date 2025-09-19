Accendi Settembre la Notte Bianca di Calcinate in programma per sabato 20 settembre
Calcinate si prepara ad accendere la fine dell’estate con “Accendi Settembre”, una serata speciale che animerà il centro storico con spettacoli, musica dal vivo, attrazioni per grandi e piccoli, street food e shopping sotto le stelle. Un vero e proprio festival diffuso, capace di coinvolgere le vie e le piazze del paese, offrendo momenti di divertimento, cultura e convivialità per tutta la comunità. “Con Accendi Settembre, in programma sabato 20 settembre, questa Amministrazione intende rilanciare il territorio attraverso eventi e manifestazioni capaci di coinvolgere cittadini di tutte le età, esaltando al tempo stesso le nostre attività commerciali, associative e la Parrocchia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: accendi - settembre
Anche quest’anno #ALR aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile “Accendi D’Oro, Accendi La Speranza”. Settembre è il mese scelto da Childhood Cancer International (CCI) per “accendere” l’attenzione sulle problematiche e s Vai su Facebook
Accendi Settembre, la Notte Bianca di Calcinate in programma per sabato 20 settembre; Cambio dell’ora: nella notte tra il 26 e 27 ottobre 2024 lancette indietro di un’ora; Mercoledì 14 agosto 2024 in Puglia.
Notte Bianca a Savignano - È la Notte Bianca di Savignano sul Rubicone che si profila all’orizzonte carica di promesse come la luna c ... Si legge su forli24ore.it
Torre Annunziata, un successo la Notte Bianca: migliaia di persone in strada - Torre Annunziata, 14 Settembre – Migliaia di persone in strada a Torre Annunziata per la seconda edizione de “la Notte Bianca di Oplonti” che si è tenuta ieri 13 settembre. Segnala sciscianonotizie.it