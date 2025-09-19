Accendi la tua casa smart | due lampadine Tapo Wi-Fi in saldo a poco più di 10€

Per chi desidera avvicinarsi al mondo della smart home senza investire cifre elevate, oppure vuole integrare nuovi dispositivi nella sua casa già domotica, questa promozione è imperdibile: due lampadine smart Tapo, compatibili con Alexa e Google Home, in offerta al 14% di sconto. La confezione da due, infatti, è disponibile a soli 11,99 euro su Amazon. Compra ora con un clic! Rendi la tua casa ancora più smart. Le Tapo sono lampadine LED Wi-Fi con attacco E27, pensate per integrarsi facilmente in ogni casa. L’installazione non richiede hub aggiuntivi o configurazioni complesse: è sufficiente avvitarle al portalampada e collegarle alla rete wireless di casa tramite l’app Tapo, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

