Accendi la sirena per l’ultimo viaggio Il dramma di Giuseppe poliziotto giovanissimo | amato da tutti
Aveva solo 28 anni Giuseppe Maggio, il giovane poliziotto che ha perso la vita in un tragico incidente in moto avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 settembre a Nicosia, in provincia di Enna. Originario proprio del centro siciliano, Maggio era tornato nel suo paese per partecipare ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, una delle ricorrenze religiose più sentite della comunità locale. L’agente prestava servizio da cinque anni presso il comando di via Settevene Palo a Ladispoli, in provincia di Roma, e stava per realizzare un desiderio importante: era infatti in attesa del trasferimento, previsto tra ottobre e dicembre, che lo avrebbe riportato più vicino alla sua terra e ai suoi affetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: accendi - sirena
L’abito Monet incanta con la sua linea a sirena in jersey fluido, lo scollo all’americana e la schiena nuda che svela con eleganza. Il corpetto si accende di luce con una fantasia multicolor e paillettes, per un tocco d’arte e meraviglia in ogni movimento. Vai su Facebook