Accende il barbecue e si ustiona in tutto il corpo | trasportato al Niguarda in gravi condizioni

Petritoli (Fermo), 19 Settembre 2025 – Un 35enne di Petritoli, è stato ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, a seguito delle gravi lesioni e ferite riportate sul viso e su tutto il corpo, da una violenta ustione che avrebbe riferito essersi provocato accendendo un barbecue. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 20. Il 35enne, è stato inizialmente preso in cura dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli per il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona, dove i medici, ritenendo gravi le sue condizioni ne hanno disposto l’ulteriore trasferimento in un centro medico specializzato per la cura ed il trattamento delle conseguenze da ustioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

