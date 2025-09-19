Abusi su una 12enne a Sulmona L' Aquila un padre denuncia | Mia figlia aveva quel video

Un 50enne ha deciso di parlare coi carabinieri dopo aver scoperto, tramite il figlio 17enne, che la figlia aveva ricevuto il filmato con contenuti espliciti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Abusi su una 12enne a Sulmona (L'Aquila), un padre denuncia: "Mia figlia aveva quel video"

In questa notizia si parla di: abusi - 12enne

Rimini, abusi sessuali su un 12enne in spiaggia: arrestato filippino

Sulmona (L'Aquila), 12enne denuncia abusi sessuali: i video delle violenze condivisi su WhatsApp

Violentano una 12enne, filmano gli abusi e li diffondono su Whatsapp: indagati due giovanissimi

Abusi su 12enne, conclusa l’audizione protetta della vittima - facebook.com Vai su Facebook

Abusi su 12enne a Sulmona, c’è un terzo indagato: l’autore di un video - X Vai su X

Violentata a Sulmona, forse abusi già a 10 anni. Indagati due cugini; Ragazzina violentata a Sulmona: abusi già a 10 anni, tra gli indagati due cugini; Sulmona (L'Aquila), abusi su una 12enne: c'è un nuovo indagato.

Abusi sessuali su una 12enne a Sulmona. 'Violenze iniziate quando avevo 10 anni'. indagati 14enne e 18enne - Avrebbe subito violenze da parte di due adolescenti, un 14enne e un 18enne, il primo di origine magrebina, il secondo tunisino, che ... Si legge su abruzzolive.tv

Sulmona: 12enne abusata e filmata/ I video diffusi su WhatsApp: denunciati un 18enne e un 14enne - Sulmona, 12enne abusata e filmata durante gli atti: denunciati un 18enne e un 14enne che avrebbero anche diffuso i video su WhatsApp ... ilsussidiario.net scrive