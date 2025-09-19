Abusi su due studentesse minorenni prof sospeso a Formia

Avrebbe violentato due studentesse minorenni all’interno di un istituto scolastico di Formia: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha emesso un provvedimento di sospensione dall’insegnamento per il periodo massimo consentito. I fatti commessi «con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime», sono attualmente oggetto di approfondita indagine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia

In questa notizia si parla di: abusi - studentesse

#Juorno #Trento, chiesto il rinvio a giudizio per il #sacerdote accusato di #abusi su una 11enne - X Vai su X

Report Meter 2024 - il commento di don Fortunato Di Noto Le immagini che Meter segnala rappresentano la prova drammatica e concreta che gli abusi sono realmente avvenuti e che milioni di bambini, in ogni parte del mondo, ne sono vittime. Vai su Facebook

Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia; Latina, ?sospeso un docente accusato di abusi sessuali su due studentesse minorenni; Accusato di abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia (Latina).

Latina, sospeso un docente accusato di abusi sessuali su due studentesse minorenni - Un docente è stato sospeso dall’insegnamento per il periodo massimo consentito, su disposizione del Giudice per le ... Da ilmessaggero.it

Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia - Avrebbe violentato due studentesse minorenni all’interno di un istituto scolastico di Formia: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha ... Scrive msn.com