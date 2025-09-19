Abusi su due studentesse minorenni prof sospeso a Formia

Feedpress.me | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe violentato due studentesse minorenni all’interno di un istituto scolastico di Formia: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha emesso un provvedimento di sospensione dall’insegnamento per il periodo massimo consentito. I fatti commessi «con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime», sono attualmente oggetto di approfondita indagine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

abusi su due studentesse minorenni prof sospeso a formia

© Feedpress.me - Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia

In questa notizia si parla di: abusi - studentesse

Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia; Latina, ?sospeso un docente accusato di abusi sessuali su due studentesse minorenni; Accusato di abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia (Latina).

abusi due studentesse minorenniLatina, sospeso un docente accusato di abusi sessuali su due studentesse minorenni - Un docente è stato sospeso dall’insegnamento per il periodo massimo consentito, su disposizione del Giudice per le ... Da ilmessaggero.it

abusi due studentesse minorenniAbusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia - Avrebbe violentato due studentesse minorenni all’interno di un istituto scolastico di Formia: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Abusi Due Studentesse Minorenni