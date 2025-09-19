Abbinati ai pantaloni lunghi o alle gonne indossati a pelle o sopra i collant le idee top da copiare ora

Se si trattasse di una coppia, si potrebbe dire che ormai è una delle più consolidate, destinate a durare per lungo tempo. Stiamo parlando del binomio mocassini e calzini che dalla scorsa primavera sembra essere dappertutto e non accenna a perdere un briciolo del suo smalto neanche quest’autunno. Anzi, il trend appare più forte che mai. Conquistano i look più freschi e interessanti di queste settimane dando quel tocco in più mai fuori posto. Abbinamento tradizionalmente legato allo stile preppy, è stato sdoganato dai suoi rigidi codici d’abbigliamento per diventare parte integrante di tanti altri mood. 🔗 Leggi su Amica.it

