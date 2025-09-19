Abbiamo finto di credere a un truffatore che svuotava i conti con un clic | ecco come è andata

19 set 2025

Un cofanetto di dvd da collezionisti messo in vendita a un prezzo fuori mercato e un acquirente che, dopo pochi minuti, senza neppure interloquire sul costo e provare a strappare uno sconto su un prodotto che nello stesso store si trova a 20 volte meno, comunica di essere interessato e di volere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

