Abbiamo finto di credere a un truffatore che svuotava i conti con un clic | ecco come è andata

Un cofanetto di dvd da collezionisti messo in vendita a un prezzo fuori mercato e un acquirente che, dopo pochi minuti, senza neppure interloquire sul costo e provare a strappare uno sconto su un prodotto che nello stesso store si trova a 20 volte meno, comunica di essere interessato e di volere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: abbiamo - finto

Nascere per soffrire. Abbiamo finto di voler comprare un cucciolo da degli allevatori di Bratislava, nonostante le nostre richieste hanno sempre evitato di mostrarci la mamma dei cuccioli. C'è un motivo preciso se non fanno mai vedere le memme dei cuccioli, v - facebook.com Vai su Facebook

Nonna coraggio a 84 anni: “Incastro i truffatori. Ne ho fatti arrestare due”; Oltre 60 anziani sono stati truffati per 500mila euro in sette mesi; Attenzione alla nuova truffa di Meta IA: “Abbiamo deciso di eliminare il tuo account Facebook”.

Truffa del finto carabiniere, i carabinieri (veri) recuperano oltre 47mila euro - La vittima è una 70enne della Valsugana a cui un truffatore, che si era finto dipendente di una nota società di servizi di pagamento ... Si legge su rainews.it

“Finto carabiniere”: all’appuntamento con la coppia di anziani il truffatore trova anche la Polizia - Pescia (Pistoia), 20 maggio 2025 – Ennesimo tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani, fortunatamente sventato grazie alla prontezza delle vittime e all'intervento tempestivo della Polizia ... lanazione.it scrive