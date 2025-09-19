Abbattimenti in corso in via Pisino il Comune | Nuovi alberi verranno piantati a novembre

Motoseghe in azione in via Pisino, nel municipio V. Nel tratto compreso tra viale della Serenissima e via San Giusto sono in corso gli abbattimenti di quattro alberi a rischio caduta. A farlo sapere è il presidente della commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri.Sempre lungo la strada. 🔗 Leggi su Romatoday.it