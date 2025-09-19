Aaron Johnston al debutto da pilota
Il copilota di Katsuta nel WRC scambia le note con il volante per correre, per la prima volta da protagonista, nella gara di casa al Bushwhacker Rally in Irlanda Aaron Johnston, attuale copilota di Takamoto Katsuta nel Mondiale Rally con Toyota, vivrà un’esperienza tutta nuova questo fine settimana: parteciperà per la prima volta come pilota . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: aaron - johnston
IN ESTONIA IL 100° TRIONFO DI TOYOTA NEL WRC GRAZIE ALL'INCREDIBILE DEBUTTO DI SOLBERG; WRC | Dopo Solberg, Aaron Johnston sarà il navigatore di Katsuta; WRC | Oliver Solberg, debutto all'Arctic Lapland Rally con Hyundai - Rally - Motorsport.