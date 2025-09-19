A9 Como-Chiasso lavori sul viadotto Fati | due notti di chiusura e corsie ridotte fino a dicembre
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 5 di martedì 23 settembre, prende il via la fase conclusiva del piano di ammodernamento del viadotto Fati, al km 40+300. I lavori riguardano il rinforzo delle travi dell’impalcato e l’installazione delle barriere fonoassorbenti.L’obiettivo è ripristinare la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
