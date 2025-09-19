A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto compreso tra Benevento e Grottaminarda

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Grottaminarda, verso CanosaA14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Mirabella sud". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

