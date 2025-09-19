A Vigolzone nuovo appuntamento con Un anno in salute

Ilpiacenza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende il ciclo di incontri “Un anno in salute”, promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione Valnure Valchero e i Comuni di Carpaneto, San Giorgio, Vigolzone, Gropparello e Podenzano. Il nuovo appuntamento, dal titolo “Bpco. Respirare meglio per vivere meglio”, si terrà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vigolzone - nuovo

Nure, nuovo argine e sponde più sicure a protezione di Pontedellolio e Vigolzone

Nuovo appuntamento con Un anno in salute, a Vigolzone si parla di BPCO; Sotto le stelle in Piazza Castello; Val Nure Chero Festival, a Vigolzone un viaggio musicale con il cantautore Mario Venuti.

“Un anno in salute”, a Vigolzone si parla di broncopneumopatia - Riprende il ciclo di incontri "Un anno in salute", promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione Valnure Valchero e i Comuni di ... Segnala piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Vigolzone Nuovo Appuntamento Anno