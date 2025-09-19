A Venaus il primo sistema solare galleggiante di Enel Bacini più puliti in modo sostenibile
Torino, 19 settembre 2025 – Bacini più puliti, una gestione sempre più agile della rimozione dei sedimenti e soprattutto maggiore energia a disposizione e in modo sostenibile, grazie a pannelli solari galleggianti che preservano anche la risorsa idrica. È l'avanguardia tecnologica di Enel, che oggi ha inaugurato un innovativo progetto di desedimentazione integrato con il fotovoltaico flottante di Venaus, il primo sistema solare galleggiante realizzato dal Gruppo elettrico, che oltre a produrre energia pulita, riduce l'evaporazione dell'acqua del bacino, migliorandone le performance.
