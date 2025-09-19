Mario Draghi ha chiuso il suo discorso alla conferenza che segnava l’anniversario della presentazione del suo rapporto sulla competitività europea. L’ex premier però, è arrivato a Bruxelles con un avvertimento: da un anno fa, la situazione è peggiorata. di Otto Lanzavecchia Iscriviti e segui “Eurofocus” su: YouTube (https:www.youtube.complaylist?list=PLqUAdD1OW-6zrqNPYLh7pYN-kGUBRODh) YouTube Music (https:music.youtube.complaylist?list=PLqUAdD1OW-6zrqNPYLh7pYN-kGUBRODh&si=tqIv0GXXtmcC-AIm) Apple Podcasts . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - A un anno dal rapporto, Draghi chiede ‘azioni straordinarie’ all’Ue – Eurofocus podcast, Adnkronos