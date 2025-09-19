A Udine incidente scuolabus con 30 bambini a bordo 5 feriti
Udine, 19 set. (askanews) - Ad Udine uno scuolabus con 30 bambini a bordo è stato coinvolto in un incidente con una macchina. Il mezzo si è ribaltato su un fianco sulla SP55 tra Buja e Treppo Grande: 2 bambini e 3 adulti sono stati soccorsi dalle squadre dei Vigili del Fuoco e affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale. Sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
