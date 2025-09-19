A tu per tu con il cancro la lezione di vita di Giacomo Sintini | Non si vince da soli le persone fanno la differenza
E' stata un'autentica lezione di vita quella dell'ex pallavolista Giacomo "Jack" Sintini, ospite del Panathlon Club Forlì.Nel 2011 Sintini, romagnolo nato a Lugo, nel momento migliore della sua carriera sportiva scoprì di avere un tumore; dopo un anno e mezzo di cure riuscì a ritornare a giocare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Un weekend all'insegna della prevenzione, della salute e del benessere. La quindicesima edizione di @tennisandfriends è stata un grande successo. Allo stand della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, gli specialisti dell'Istituto di Candiol
