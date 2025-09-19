A Traversara un anno dopo l' alluvione | Dobbiamo aspettare la prossima?

Il tempo si è fermato a Traversara, frazione di Bagnacavallo, nel Ravennate. Spazzata dall'alluvione di un anno fa, è rimasta così. Con le case inagibili, i muri travolti dalla furia delle acque. Scheletri vuoti dove gli abitanti di un tempo non possono ancora tornare. E il dolore sembra senza fine. "Un anno dopo sono arrivati quelli della commissione per vedere da dove partire con la ricostruzione: 50 le abitazioni ancora inagibili, 30 le famiglie sfollate. Due edifici sono stati rasi al suolo. E la paura qui è che, con l'arrivo dell'autunno, possa tornare il maltempo e l'incubo vissuto un anno fa", raccontano gli abitanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Traversara un anno dopo l'alluvione: "Dobbiamo aspettare la prossima?"

Traversara un anno dopo l’alluvione. La comunità si ritrova per ricordare la tragedia: "Tanto deve essere ancora fatto"

A Traversara sono ancora in attesa, un anno dopo l’alluvione - Ci sono case pericolanti, molte persone sono rimaste sfollate e i soldi per la ricostruzione non sono arrivati ... Secondo ilpost.it

Traversara, un anno dopo l’alluvione. Il 19 settembre un’iniziativa comunitaria “per tenere alta l’attenzione” - Venerdì 19 settembre segna per Traversara il primo anniversario dei tragici eventi che colpirono il territorio della frazione. Da ravennanotizie.it