A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà

Roma, 19 set. (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata a una parola: la parola libertà”. Nella tre giorni che si terrà il 26-27-28 settembre, verrà presentato il “Manifesto della libertà” che aggiornerà e attualizzerà il pensiero di Silvio Berlusconi” e verranno lanciati anche i comitati per il sì nel caso di referendum sulla riforma della separazione delle carriere. Lo ha annunciato il vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa sull’evento. “I valori sono gli stessi ma i tempi sono cambiati”, ha sottolineato Tajani, anticipando il Pantheon di Forza Italia: “a parte Berlusconi che è il punto di riferimento, si va da Ulisse a Carlo Acutis, passando per Salvo d’Aquisto, Mogol e Thatcher” ma anche “i padri dell’Europa” come “Alcide de Gasperi, Antonio Martino, Adenauer e Robert Schuman”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it