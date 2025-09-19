A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà
Roma, 19 set. (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata a una parola: la parola libertà”. Nella tre giorni che si terrà il 26-27-28 settembre, verrà presentato il “Manifesto della libertà” che aggiornerà e attualizzerà il pensiero di Silvio Berlusconi” e verranno lanciati anche i comitati per il sì nel caso di referendum sulla riforma della separazione delle carriere. Lo ha annunciato il vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa sull’evento. “I valori sono gli stessi ma i tempi sono cambiati”, ha sottolineato Tajani, anticipando il Pantheon di Forza Italia: “a parte Berlusconi che è il punto di riferimento, si va da Ulisse a Carlo Acutis, passando per Salvo d’Aquisto, Mogol e Thatcher” ma anche “i padri dell’Europa” come “Alcide de Gasperi, Antonio Martino, Adenauer e Robert Schuman”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: telese - forza
Il segretario nazionale di Forza Italia terrà una conferenza stampa per annunciare l'evento "Libertà", che avrà luogo a Telese Terme il 26, 27 e 28 settembre. Vai su Facebook
FORZA ITALIA, A TELESE NUOVI INGRESSI NEL PARTITO DEGLI AZZURRI PER LE REGIONALI - X Vai su X
A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà; Telese: dal 26 settembre c'é 'Libertá' la tre giorni di Forza Italia; Tajani lancia la Festa nazionale di Forza Italia a Telese: in arrivo il “Manifesto della Libertà”.
A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà - (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata a una parola: la parola libertà”. Scrive askanews.it
Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Evento Forza Italia grande opportunità per il nostro territorio” - E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conf ... Riporta ntr24.tv