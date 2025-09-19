A Spilamberto torna FoG & Smoke | barbecue musica e solidarietà

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il suggestivo Parco della Rocca Rangoni a Spilamberto (MO) si prepara ad accogliere la nuova edizione di Fo.G & Smoke, la competizione internazionale di BBQ che, dal 19 al 21 settembre 2025, riunirà appassionati e professionisti del barbecue da tutto il mondo. L'evento, organizzato secondo le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

