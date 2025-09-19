A Signa arrivano i cassonetti digitali Come cambia il sistema di raccolta rifiuti
Signa (Firenze), 19 settembre 2025 - Nel 2026 il Comune di Signa introdurrà un’importante novità nella gestione dei rifiuti: l’attivazione della tariffa corrispettiva (Taric), accompagnata dall’arrivo dei nuovi cassonetti digitali, che saranno installati chiusi e apribili solo con la chiavetta A-pass di Plures Alia. Una novità che cambierà concretamente le abitudini dei cittadini e che, insieme alle nuove tecnologie, renderà il servizio più efficiente e sostenibile. Alia ha già avviato in questi giorni il posizionamento di 350 nuovi contenitori digitali che, nelle aree attualmente servite con sistema ‘misto’, andranno a sostituire quelli esistenti e, nelle zone in cui cambia l’organizzazione della raccolta, saranno installati per la prima volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
