Arezzo, 19 settembre 2025 – All'interno del ricco programma di Bright night 2025, mercoledì 24 settembre alle ore 16,30, nella sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo, Giacomo “Gek” Galanda incontrerà la cittadinanza San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere un ospite d'eccezione. Mercoledì 24 settembre alle 16,30, nella sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo, Giacomo “Gek” Galanda incontrerà la cittadinanza in un pomeriggio che si preannuncia intenso e ricco di emozioni. Capitano della Nazionale italiana di basket, argento olimpico ad Atene 2004 e simbolo di una generazione che ha fatto sognare milioni di appassionati, Galanda porterà in città non solo i suoi ricordi di atleta, ma soprattutto la sua esperienza umana, i valori e le passioni che lo sport ha saputo trasmettergli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Giovanni Valdarno arriva Giacomo “Gek” Galanda