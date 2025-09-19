A Roma stop all’accordo Acea-Mekorot | Un risultato politico e morale
Roma ha scelto. L’Assemblea Capitolina ha approvato la sospensione dell’accordo tra Acea e Mekorot, la compagnia idrica statale israeliana accusata da Amnesty International e da organizzazioni palestinesi di violazioni sistematiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: roma - stop
Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù
Roma, Svilar no stop: allenamento con i pesi in vacanza
Stop a vittime civili. A Roma l'installazione "Not a Target" di MSF
Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo lo stop di Dybala, anche Hermoso è a rischio derby Chi gioca al suo posto? - X Vai su X
Sciopero trasporti, Roma: stop di 24 ore su bus e metro, garantite le corse fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 Vai su Facebook
Roma espone la bandiera palestinese in Campidoglio, interrotti rapporti tra Acea e l’israeliana Mekorot - Giovedì 18 settembre l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione della maggioranza per esporre la bandiera della Palestina in Campidoglio ... Da fanpage.it
A Roma stop ai contratti con le aziende israeliane - Mentre in Campidoglio si passa al vaglio l’atto più importante dell’amministrazione a tappe forzate ... Lo riporta ilmanifesto.it