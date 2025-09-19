A Roma stop all’accordo Acea-Mekorot | Un risultato politico e morale

Cms.ilmanifesto.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha scelto. L’Assemblea Capitolina ha approvato la sospensione dell’accordo tra Acea e Mekorot, la compagnia idrica statale israeliana accusata da Amnesty International e da organizzazioni palestinesi di violazioni sistematiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

a roma stop all8217accordo acea mekorot un risultato politico e morale

© Cms.ilmanifesto.it - A Roma stop all’accordo Acea-Mekorot: «Un risultato politico e morale»

In questa notizia si parla di: roma - stop

Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù

Roma, Svilar no stop: allenamento con i pesi in vacanza

Stop a vittime civili. A Roma l'installazione "Not a Target" di MSF

roma stop all8217accordo aceaRoma espone la bandiera palestinese in Campidoglio, interrotti rapporti tra Acea e l’israeliana Mekorot - Giovedì 18 settembre l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione della maggioranza per esporre la bandiera della Palestina in Campidoglio ... Da fanpage.it

A Roma stop ai contratti con le aziende israeliane - Mentre in Campidoglio si passa al vaglio l’atto più importante dell’amministrazione a tappe forzate ... Lo riporta ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Stop All8217accordo Acea