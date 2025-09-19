A Rimini sfilano le auto d’epoca Cambia la viabilità | ecco i divieti

Oggi Rimini accoglie le 300 vetture d’epoca del Gran premio Nuvolari, evento internazionale in onore del pilota Tazio Nuvolari giunto alla 35esima edizione. Il percorso di quest’anno, che si snoda per 1.100 chilometri tra i paesaggi di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino, per tre giorni permetterà alla città di ospitare questi gioielli del ventesimo secolo provenienti da tutto il mondo, e ai cittadini di poterli ammirare da vicino. Stasera, intorno alle 21, infatti, le auto raggiungeranno Rimini fermandosi in piazzale Fellini, concludendo così la tappa che parte da Mantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

