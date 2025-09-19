A proposito della Flottilla

Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa ne pensano della Flottilla. Sostenerla o smascherarla? Negli ultimi giorni la Global Sumud Flotilla, - la flotta partita alla volta di Gaza con il fine di rompere senza violenza il blocco navale intorno alla zona del conflitto -, è stata attaccata, facendomi sorgere il dubbio che non bastino le buone intenzioni.

L'attacco a Gaza City non cambia nulla. La missione della Flottilla continua. Serve ora che i Governi la supportino. Con ogni mezzo. Vai su Facebook

A proposito di Flotilla, che bella foto di Zaher Birawi con Ismail Haniyeh capo politico dei nazisti di Hamas... cc giornalisti, politici e attori schiavizzati dalla propaganda dei nazisti di Hamas - X Vai su X

Perché Greta Thunberg ha lasciato il direttivo di Flotilla e cosa farà ora - Greta Thunberg ha lasciato il direttivo della Flotilla, pur rimanendo nel comitato organizzativo della missione e a bordo di una barca più piccola diretta a Gaza. Da ildigitale.it

Flotilla, la barca con Greta Thunberg a bordo colpita da un drone in Tunisia: «Era sopra di noi e ha sganciato un ordigno» - La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni "è stata colpita da quello che si sospetta essere un ... leggo.it scrive