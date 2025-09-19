A processo Andrea Beretta e Marco Ferdico | Progettarono l'omicidio del capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi

Il gip ha disposto il processo con rito immediato a carico di cinque persone. L'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto nel 2022, venne maturato nel contesto del tifo organizzato nerazzurro per il controllo del merchandising e dei business interni alla Curva Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A processo Andrea Beretta e Marco Ferdico: “Progettarono l’omicidio del capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi” - Saranno processati con l'accusa di aver progettato e messo in atto l'omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 mentre si trovava sotto casa, gli ... Riporta fanpage.it

Il gip sull'omicidio del capo ultrà Boiocchi: 'Beretta e Ferdico a processo' - Boiocchi è stato ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano (ANSA) ... Come scrive ansa.it