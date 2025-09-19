A Pescara una delle 11 famiglie di rifugiati provenienti da Yemen Sudan e Somalia ad accoglierle la Caritas

19 set 2025

Una delle 11 famiglie di persone rifugiate provenienti da Yemen, Sudan e Somalia sarà ospitata a Pescara dalla Caritas diocesana.Come riporta l'Agi, il nuovo percorso è iniziato nella serata di giovedì 18 settembre con l'atterraggio nell'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino a Roma. I. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

