A Pescara arrivano le strisce blu smart | parcheggi pagabili con Telepass

Pescara - Il nuovo servizio consente di saldare i minuti effettivi di sosta tramite smartphone, senza parcometri né monete, semplificando la mobilità urbana e i pagamenti digitali. A Pescara debutta un servizio innovativo per la gestione della sosta a pagamento: da oggi è possibile saldare il parcheggio sulle strisce blu direttamente dallo smartphone tramite l’app Telepass. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Pescara Multiservice Srl, società che gestisce i parcheggi cittadini, e si inserisce nel progetto di digitalizzazione dei servizi urbani. Il sistema è attivo per tutti i clienti Telepass, anche senza disporre del classico dispositivo in auto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - A Pescara arrivano le strisce blu smart: parcheggi pagabili con Telepass

