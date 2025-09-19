A ottobre il Sanacore Festival | tre giorni dedicati ai giovani di Monreale
La Consulta Giovanile di Monreale ha organizzato il Sanacore Festival, un evento di tre giorni che si terrà dal 3 al 5 ottobre. Il nome del festival, che richiama una pregiata susina locale, simboleggia l’obiettivo di “sanare il cuore” dei giovani e rafforzare il loro legame con il territorio attraverso iniziative sociali e culturali. Il . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
