A Napoli si rinnova miracolo San Gennaro sangue si liquefa alle 10.08
Nel giorno della solennità del santo patrono di Napoli, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato alle 10,08 dall’abate della Cappella del tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio, ai tantissimi fedeli e curiosi che affollano il Duomo. «Possiamo annunciare con gioia che la reliquia è stata trovata completamente liquida», dice De Gregorio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: napoli - rinnova
Meret rinnova col Napoli fino al 2027, ora si cerca un secondo portiere
Mercato Napoli, altro che cessione: il pupillo di Conte rinnova!
MSC Crociere rinnova la sua presenza al fianco della SSC Napoli in qualità di Main Sponsor
ADI SI RINNOVA, ADI CONTINUA A LOTTARE! Ieri pomeriggio, presso i locali della Cooperativa Sociale Dedalus, la sede di Adi Napoli ha celebrato il suo congresso. È stata un'occasione non solo per rinnovare il coordinamento e offrire nuove forze alla Vai su Facebook
UFFICIALE - Cagliari, Liteta rinnova fino al 2030 https://ift.tt/j3kUyOD - X Vai su X
Miracolo di San Gennaro col sangue che si è sciolto, cosa significa per Napoli nella tradizione popolare; Si rinnova miracolo San Gennaro, sangue si liquefa alle 10.08; Miracolo di San Gennaro, Napoli attende il prodigio: il programma e la diretta.
Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.08: si rinnova il prodigio del patrono di Napoli - 08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone presenti nel Duomo di ... msn.com scrive
A Napoli si rinnova miracolo San Gennaro, sangue si liquefa alle 10.08 - Nel giorno della solennità del santo patrono di Napoli, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro . Lo riporta gazzettadelsud.it