a mosca la mostra degli ortaggi giganti

A Mosca va in scena la mostra. degli ortaggi giganti. Coltivatori da tutto il Paese stanno arrivando nella capitale russa con zucche, zucchine e cocomeri extra-large per partecipare all'evento che si tiene all'Aptekarsky Ogorod, orto botanico moscovita. Prima della mostra si è tenuta una "gara di peso" per decretare quale ortaggio abnorme è anche il più pesante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

