A Milano torna la Fashion Week Da martedì omaggi debutti e anniversari per la moda che conta
La Milano Fashion Week di settembre 2025 si aprirà, e non poteva essere altrimenti, nel ricordo di Giorgio Armani, poeta della misura e dell’eleganza, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. È proprio la casa di moda che porta il suo nome a chiudere le sfilate Donna PrimaveraEstate 2026, trasformando il calendario in un lungo omaggio al maestro. La nuova edizione, in programma dal 23 al 29 settembre 2025, conta 171 appuntamenti: 54 sfilate fisiche, 4 digitali, oltre 80 presentazioni e circa 30 eventi collaterali, come sempre l’edizione di settembre è la più importante per il fashion system, è adesso il momento in cui si giocano le carte più importanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
