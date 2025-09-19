A Milano torna la Fashion Week Da martedì omaggi debutti e anniversari per la moda che conta

Quifinanza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Milano Fashion Week di settembre 2025 si aprirà, e non poteva essere altrimenti, nel ricordo di Giorgio Armani, poeta della misura e dell’eleganza, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. È proprio la casa di moda che porta il suo nome a chiudere le sfilate Donna PrimaveraEstate 2026, trasformando il calendario in un lungo omaggio al maestro. La nuova edizione, in programma dal 23 al 29 settembre 2025, conta 171 appuntamenti: 54 sfilate fisiche, 4 digitali, oltre 80 presentazioni e circa 30 eventi collaterali, come sempre l’edizione di settembre è la più importante per il fashion system, è adesso il momento in cui si giocano le carte più importanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

a milano torna la fashion week da marted236 omaggi debutti e anniversari per la moda che conta

© Quifinanza.it - A Milano torna la Fashion Week. Da martedì omaggi, debutti e anniversari per la moda che conta

In questa notizia si parla di: milano - torna

L’attesa è finita: Bruce Springsteen torna a Milano per incendiare San Siro

il punkadeka festival torna a far tremare milano – edizione 2025

E' risorto Cecchinato: conquista il torneo di Milano e torna a sorridere dopo quasi 3 anni

A Milano torna la Fashion Week. Da martedì omaggi, debutti e anniversari per la moda che conta; Arriva la Milano Fashion Week primavera estate. È un momento di passaggio?; Milano Fashion Week 2025: ristoranti e locali glamour dove vivere il lato food & lifestyle della moda.

milano torna fashion weekMilano Fashion Week 2025: calendario, debutti e omaggio a Giorgio Armani - Milano Fashion Week 2025, dal 23 al 29 settembre: 171 eventi, debutti, anniversari e l’omaggio a Giorgio Armani. Si legge su atomheartmagazine.com

milano torna fashion weekMilano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo settembre secondo Vogue Italia - Tutto quello che la Milano Fashion Week ha da offrire oltre alle sfilate: da Cinemoda Club di Vogue Italia e Kering fino alla prima mostra alla Pinacoteca di Brera dedicata a Giorgio Armani. Segnala vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Torna Fashion Week